2020/03/25 | 17:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصر المهرجانات بكان السينمائي يفتح ابوابه للمشردين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصر المهرجانات بكان السينمائي يفتح ابوابه للمشردين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصر المهرجانات بكان السينمائي يفتح ابوابه للمشردين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).