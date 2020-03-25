“كورونا” يتسبب بمشكلة لم تخطر على البال: الأرض تضيق بالطائرات

2020/03/25 | 17:15 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



امتد تأثير فيروس “كورونا” الذي تفشى في غالبية دول العالم، وما رافقه م...

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