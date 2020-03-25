الصحة تعلن تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/25 | 17:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تم تسجيل 30 اصابة جديدة، موزعة، ٦ اصابات في بغداد الرصافة، ٣ اصابات في بغداد مدينة الطب، اصابة واحدة في البصرة، ٢ اصابة في المثنى، ٤ اصابات في كربلاء، اصابة واحدة في كركوك، ٤ اصابات في النجف، ٦ اصابات في السليمانية، اصابة واحدة في الديوانية، ٢ اصابة في أربيل".

وتابعت "وتم تسجيل حالتي وفاة (كركوك وبابل)، وتسجيل ١٤ حالة شفاء تام موزعة، ٢ بغداد الرصافة، ٣ البصرة، حالة واحدة في كربلاء، حالتان في النجف، ٥ حالات في السليمانية، حالة واحدة في ديالى".

وبينت "وبهذا يصبح العدد الكلي للإصابات المؤكدة ٣٤٦، وعدد الوفيات ٢٩، حالات الشفاء ٨٩".

واكدت على "اتباعها للوائح الصحية الدولية في التعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها والملامسين وتدعو الوزارة كافة الجهات الى الالتزام باوامر لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وعلى محاسبة الجهات المخالفة".

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