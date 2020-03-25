بالصور .. مواطنو سوق الشيوخ يلتزمون بحظر التجوال

2020/03/25 | 17:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..التزم مواطنو قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، بحظر التجوال الذي اقرته خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا .واغلقت المحال التجارية في القضاء ماعدا افران الخبز والصمون والصيدليات ومحال بيع الخضروات ، كما خلت الشوارع من حركة المارة والمركبات .ووجه قسم شرطة سوق الشيوخ المواطنين بعدم الخروج من منازلهم الا […]

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