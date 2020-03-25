النقل: وصول الرحلة الجوية الاستثنائية الثانية من مصر وعلى متنها 291 مواطنا عراقيا

2020/03/25 | 17:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، عن وصول الطائرة الثانية للرحلة الاستثنائية الاضافية القادمة من مطار القاهرة الى مطار بغداد الدولي والتي خصصت لإجلاء المواطنين العراقين المرضى المتواجدة في جمهورية مصر العربية.

وقال وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تم نقل المسافرين البالغ عددهم 291 على متن الطائرة B737/iy-Asw التابعة لأسطول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بعد استحصال كافة الموافقات الرسمية وبالتنسيق مع السفارة العراقية والسلطات المصرية ودائرة الجوازات ووزارة الصحة والجهات المعنية وذلك استجابة لنداء العراقين المتواجدين على الاراضي المصرية".

واضاف ان "الجهود التي بذلتها ملاكات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تستحق الشكر والتقدير لما بذلوه لاكمال مهمة نقل العراقيين العالقين في دولتي الهند ومصر واستعداداتهم المبكرة في تهيئة ألطواقم وتعفير الطائرات قبل وبعد كل رحلة ولا ننسى جهود المراقبين الجويين ومهندسي الاتصالات من منسوبي شركة الملاحة الجوية الذين تواجدوا في اماكن عملهم وحرصهم على تأمين الاجواء لجميع الرحلات العابرة لسماء العراق وكذلك الرحلات الاستثنائية التي تم تسيرها بناء على موافقة لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020".

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