2020/03/25 | 17:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحتاج إلى مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحتاج إلى مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحتاج إلى مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).