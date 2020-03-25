بالصور .. قطعات الجيش تشارك بعزل قضاء الهلال في المثنى

2020/03/25 | 17:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت قطاعات الجيش العراقي، بفرض حظر التجوال وعزل قضاء الهلال في محافظة المثنى بعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا من سكنة القضاء وحجر الملامسين.

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