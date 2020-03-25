ألمانيا تكشف حالة ميركل الصحية وتتحدث عن اختبارات جديدة بشأن “كورونا”

2020/03/25 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، حالة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الصحية، بعد أن دخلت الحجر الصحي لمخالطتها مصابا بفيروس “كورونا” (كوفيد-19).قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت، خلال إيجاز إعلامي عقد في برلين: “حالة المستشارة الصحية جيدة وهي تواصل أداء واجباتها، كما سبق القول، من منزلها، وهي على اتصال وثيق […]

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