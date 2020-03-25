مساهمة جديدة من اليابان لمساعدة النازحين في العراق

2020/03/25 | 17:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالمساهمة الجديدة المقدمة من الحكومة اليابانية والبالغة 4 ملايين دولار أمريكي وذلك لدعم توفير المساعدات الغذائية لمدة 8 أشهر لنحو 26,000 شخص من النازحين داخلياً في المخيمات بالعراق.ومن المقرر أن يتلقى النازحون قسائم إلكترونية تمكنهم من شراء الطعام الذي يحتاجون إليه من المحلات الموجودة في المخيمات.[…]

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