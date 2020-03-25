طبابة الحشد الشعبي تنفذ حملة تعفير في شط العرب

2020/03/25 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نفذت كوادر طبابة الحشد الشعبي ومكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، حملة تعفير وتعقيم في قضاء شط العرب.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه، ان “كوادر طبابة الحشد الشعبي ومكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة نفذت، اليوم، حملة تعفير وتعقيم في قضاء شط العرب شملت […]

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