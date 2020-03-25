شاهد كيف رد مسؤول عراقي على انباء طرد طلاب عراقيين من ايران

2020/03/25 | 17:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي العراقي عدنان العربي، في تصريح خاص لقناة العالم، انباء كاذبة تداولتها بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل ا...

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