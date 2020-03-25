الزرفي يلتقي بسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الامن ويبحث تشكيل الحكومة وإجراءات كورونا

2020/03/25 | 17:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الاربعاء، ان رؤيته للمرحلة المقبلة تتضمن تشكيل حكومة تمثل كافة الوان الطيف العراقي، وفيما اشار الى سعيه تلبيه مطالب المتظاهرين، تعهد بإجراء انتخابات نزيهة بالتعاون مع الامم المتحدة.وذكر بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ألتقى في مقره بالعاصمة بغداد، […]

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