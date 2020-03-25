روحاني يؤكد ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعداتت للمنكوبين بالفیضانات

2020/03/25 | 17:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة عقد رئيس الجمهورية حسن روحاني إجتماعا اليوم الأربعاء عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظي كرمان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان، أعرب فيه عن أسفه لوقوع الفيضانات بالمحافظات الجنوبية في البلاد؛ مؤكدا ضرورة الإسراع في وتيرة تقديم المساعدات الى المنكوبين وتكثيف الجهود للتقليل من معاناتهم ومشكلاتهم.وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، أن الرئيس […]

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