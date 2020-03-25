الزرفي ووزير الصحة يبحثان سبل منع انتشار الفيروس المميت

2020/03/25 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ووزير الصحة جعفر علاوي، اليوم الاربعاء، سبل تطويق أزمة فيروس كورونا والآليات المتبعة للحيلولة دون إزدياد حالات الانتشار في العراق.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "ناقش أثناء لقائه وزير الصحة والبيئة جعفر علاوي اليوم الأربعاء، سبل تطويق أزمة فيروس كورونا والآليات المتبعة للحيلولة دون إزدياد حالات الانتشار".واشاد الزرفي، بحسب البيان، "بالجهود المبذولة من قبل أعضاء الخلية والمؤسسات الصحية، وتفهم المواطنين للضرورات الداعية الى فرض حظر التجوال والتزامهم والجهات الساندة بوصايا وتعليمات خلية الأزمة".من جهته استعرض وزير الصحة، خطط وبرامج الوزارة الرامية للحد من تداعيات الوباء الجديد، مشيرا الى "أهمية تكاتف الجميع وتضافر كل الجهود في هذا الظرف"، ومؤكدا "حاجة المؤسسة الصحية لكل انواع المساندة والدعم للقيام بواجبها على الوجه الأكمل".

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