الزرفي يلتقي سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي

2020/03/25 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في بغداد، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

بيان لمكتب الزرفي، ذكر أن اللقاء تناول سلسلة الازمات التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم على خلفية المخاطر الصحية جراء انتشار وباء كورونا، والاقتصادية بسبب انهيار اسعار النفط في السوق العالمية، ومستقبل العلاقات الدولية جراء التداعيات الخطيرة لهذين التحديين.

كما بحث المجتمعون الوضع السياسي في العراق وما آل اليه في ظل تأخر تشكيل الحكومة، حيث قدم رئيس الوزراء المكلف للسفراء الخمسة رؤيته حيال تشكيل حكومة وطنية تمثل كافة ألوان الطيف العراقي، تتسم بالكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية بمسؤولية، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين في مدن وسط وجنوب العراق، وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بالتعاون مع الأمم المتحدة، تضمن تمثيل نيابي عادل وشفاف لجميع المكونات من دون إقصاء أو تهميش، والقضاء على المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة بما يحفظ هيبتها ويصون سيادة العراق.

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