2020/03/25 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محرك البحث “غوغل” وبالشراكة مع عدد من المتاحف والمعارض العالمية، يوفر لمتصفحي الانترنت إمكانية القيام بجولة افتراضية واستكشاف كنوز التاريخ.

في ظل تعطل الحياة الثقافية والترفيهية في العالم نتيجة انتشار فيروس “كورونا”، قرر محرك البحث “غوغل” بالتعاون مع عدد من المتاحف والمعارض العالمية، المشاركة في الترفيه عن ملايين البشر في بيوتهم.

هكذا تم إطلاق خاصية تسمح لمحبي التاريخ والفن بالتجول الافتراضي داخل مجموعة من المتاحف والمعارض واستكشافها بالكامل.

إليكم لائحة بأسماء هذه المتاحف والمعارض، ونتمنى لكم جولة افتراضية ممتعة!

متحف غوغنهايم – نيويوركيضم هذا المتحف أعمالاً كثيرة تنتمي إلى الفن الحديث والمعاصر.



يمكنك الإطلاع على بعض المعارض الحالية بالإضافة إلى زوايا أخرى من المبنى.

متحف أورساي – باريسيحتوي هذا المتحف عشرات الأعمال الشهيرة لفنانين فرنسيين عاشوا بين الأعوام 1848 و1914 مثل مونيه وغيره.

معرض أوفيزي – فلورنساهو من أقدم المتاحف وأكثرها شهرة في فلورنسا بإيطاليا، ويضم أعمالاً فنية تعود إلى عصر النهضة الإيطالية.

متحف فان غوخ – أمسترداميمكن لمحبي فنسنت فان غوخ مشاهدة مجموعة واسعة من لوحاته، حيث يضم المتحف أكثر من 200 لوحة، وعشرات الرسائل الشخصية الخاصة به.

متحف بيرغامون – برلينواحد من أكبر المتاحف الألمانية ويضم قطعاً أثرية تعود إلى الحضارات البابلية والآشورية وأهمها مذبح بيرغامون.

اللوفريقدم أشهر متحف في باريس إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى بعض أعماله الفنية الشهيرة.

المتحف البريطاني- لندنيقدم لنا متحف لندن إمكانية الوصول إلى عدد كبير من معروضاته بما في ذلك حجر رشيد.

متحف جي بول جيتي – لوس أنجلوسهو متحف يستقبل أكثر من مليوني زائر سنوياً، ويحتوي على قطع من الفنون الغربية تعود للقرون الوسطى، كما يعرض أعمالاً فنية من اليونان وروما القديمة، ومجموعة ضخمة من المنحوتات والمخطوطات والصور.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“غوغل” يدخل على خط “كورونا”.. زوروا المتاحف من بيوتكم!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“غوغل” يدخل على خط “كورونا”.. زوروا المتاحف من بيوتكم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).