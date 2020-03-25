انتقادات تطال ترامب بعد أزمة كورونا “أريدك ان تموت من اجل اقتصادنا”

2020/03/25 | 18:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اطلقت جمعيات ومنظمات امريكية، اليوم الاربعاء، حملة مناهضة لإجراءات الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مكافحة وباء كورونا الذي تفشي في البلاد في أول اسبوع منذ تسجيل حالة الاصابة الاولى أو “المريض صفر”.وكان ترامب قد كرر في مؤتمراته الصحفية أنه يريد تخفيف الإغلاق المفروض في الولايات المتحدة في أواسط أبريل المقبل، محذّرا […]

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