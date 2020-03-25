خطة أممية لـ

2020/03/25 | 18:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أطلقت منظمة الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، خطة إنسانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مؤكدة على أن "الفيروس يهدد البشرية بأكملها".

وقال الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن هذا وقت التحالف ضد فيروس كورونا؛ لأنه يتسبب في الكثير من التداعيات على مستوى العالم.

وأضاف: يجب العمل لمنع تفشي الفيروس في المناطق الأكثر ضعفاً، داعياً "حكومات العالم لدعم الخطة الأممية لمواجهة أزمة كورونا".

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وأظهرت الإحصائيات الدولية أن عدد المصابين بفيروس كورونا، تجاوز الـ 423 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات عتبة الـ 18 ألفا، فيما تماثل للشفاء أكثر من مئة ألف شخص حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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