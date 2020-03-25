بسبب كورونا.. “يوتيوب” يخفض جودة فيديوهاته

2020/03/25 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة خفض موقع يوتيوب جودة مقاطع الفيديو حول العالم اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، في خطوة من موقع الفيديو الأكثر شعبية بالعالم لتسهيل حركة المرور على الإنترنت أثناء تفشي فيروس كورونا.وقالت الشركة إنه خلال الأيام المقبلة، سيرى المشاهدون في البداية مقاطع فيديو بدقة قياسية.وسيظل المستخدمون قادرين على المشاهدة بدقة عالية إذا […]

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