صحة النجف: فيروس كورونا بات موجوداً في بيئتنا وهذا

2020/03/25 | 18:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن مدير عام صحة النجف، رضوان الكندي، اليوم الأربعاء ، انه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لشخصين لم يلامسا ولا هما من الوافدين، عاداً ذلك "نذير خطر كبير"، أنه دليل على أن الفيروس بات موجوداً في بيئة المحافظة.وقال الكندي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "سجلنا هذا اليوم أربع اصابات بفيروس كورونا احداها لطفل بعمر أربعة أشهر، وإصابتان لشخصين لم يلامسا مصاباً وليسا من الوافدين للمحافظة، وهذا نذير خطر كبير يعني أن الفيروس بات موجوداً في بيئتنا".وأضاف أن "الحل الأمثل للوقاية منه هو البقاء في البيوت".ودعا مدير صحة النجف المواطنين الى "الالتزام بإجراءات وتوجيهات خلية الأزمة وأن يكونون عوناً لأخوتهم في الصحة والأجهزة الأمنية الذين يدعونكم للبقاء في بيوتكم وينزلون للشوارع ليكونوا خطاً أول في الدفاع عنكم وسيكونون أكثر سعادة لو أنكم تعاونتم معهم ونفذتم توصياتهم".واوضح أن "الإصابات تتركز في المناطق المؤشرة لدينا بقلة الالتزام بإجراءات حظر التجوال ما يدعونا للتأكيد على كبار ووجهاء القوم في هذه المناطق لأخذ دورهم في مثل هذه الظروف الصعبة وكبح من يريد أن يتسبب بكارثة لأبناء منطقته دون علم ولا دراية وعلى الجميع أن يتعض بما حدث في دول أخرى استهانت بالحالة وحدث معها ما لا يحمد عقباه".

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