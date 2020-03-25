شركات النفط الكبرى تقلص إنفاقها 18% في 2020 بعد هبوط الأسعار

2020/03/25 | 18:08 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تقلص شركات النفط والغاز العالمية الكبرى إنفاقها هذا العام في أعقاب انهيار أسعار الخام مع انخفاض الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

يصل التقليص الذي أعلنته خمس شركات كبرى من بينها أرامكو السعودية ورويال داتش شل إلى 19 مليار دولار في المجمل أي بانخفاض 18 بالمئة مقارنة بخططها الأولية التي كانت لإنفاق 106 مليارات دولار.

وقالت إكوينور النرويجية يوم الأربعاء إنها ستقلص إنفاقها الرأسمالي حوالي ملياري دولار، في حين قالت شيفرون يوم الثلاثاء إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام أربع مليارات دولار.

وأفادت شركات أخرى مثل إكسون موبيل الأمريكية العملاقة وبي.بي البريطانية أنها ستقلص إنفاقها الرأسمالي لكنها لم تعلن أرقاما محددة حتى الآن.

هوت أسعار النفط 60 بالمئة منذ يناير كانون الثاني إلى أقل من 30 دولارا للبرميل.



ونزل خام برنت حوالي 1.7 بالمئة إلى 26.70 دولار يوم الأربعاء إذ طغى تعثر الطلب على الوقود بسبب انتشار كورونا على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية هائلة من المنتظر إقرارها قريبا.

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