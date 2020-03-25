2020/03/25 | 18:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، رسائل غاضبة من ايطاليا موجهة للاتحاد الاوربي، بشأن تغاضي بلدان أوربا عن مساعدة روما بعد استفحال وباء فيروس كورونا والذي وصلت ارقام الاصابات فيها الى نحو 69,176 الف، مع وفاة 6,820.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..رسالة سيدة ايطالية:شكراً لماكرون وميركيل على خيانتهم لنا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..رسالة سيدة ايطالية:شكراً لماكرون وميركيل على خيانتهم لنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).