خبير امني للعهد: ترشيح الزرفي لرئاسة الوزراء مخطط لاشعال الفتنة في العراق

2020/03/25 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفاد الخبير الامني عدنان الكناني، اليوم الاربعاء، ان واشنطن سعت الى افتتاح غرفة للحرب النفسية في كردستان وإسرائيل وعدد من الدول.وقال الكناني في حديث متلفز لقناة “العهد الفضائية ” انه ” نستبعد حدوث انقلاب عسكري في العراق في ظل وجود المقاومة”.وبين الى ان ” واشنطن تسعى الى احداث تقسيم وخلق […]

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