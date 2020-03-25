خلية ازمة الانبار تعلن عبر الـ” العهد نيوز” التسعيرة الجديدة للمولدات الاهلية في الفلوجة

2020/03/25 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد قائممقام قضاء الفلوجة ورئيس خلية القضاء مؤيد فرحان الدليمي، اليوم الاربعاء، عن تحديد سعر امبير الكهرباء للمولدات الاهلية لهذا الشهر في عموم احياء المدينة .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” حكومة الفلوجة المحلية نظمت اجتماع موسع مع اصحاب المولدات الاهلية لمناقشة تخفيض سعر الامير الكهربائي للمولدات الاهلية […]

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