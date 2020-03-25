الصحة العالمية: الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا مثل كل الأشخاص

2020/03/25 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل ...





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