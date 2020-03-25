الخارجية تنفي عبر (بغداد اليوم) وفاة مواطن عراقي بفيروس كورونا في بريطانيا

2020/03/25 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، انباء وفاة مواطن عرا...





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