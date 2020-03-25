الصحة تنشر خارطة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق

2020/03/25 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نشرت وزارة الصحة، خارطة الموقف الوبائي لليوم الاربعاء، في البلاد، متضمنة عدد الوفيات بفيروس...





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