الصحة المصرية تعلن حصيلة جديدة للوفيات والمصابين

2020/03/25 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سجلت مصر حالة وفاة جديدة و40 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 21 حالة وفاة و442 إصابة وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة هالة زايد.وقالت هالة زايد ، إن الشعوب التي تفشى فيها فيروس كورونا لم تلتزم بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير في التقصي، موضحة أن هدف مصر هو […]

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