انفجار محتمل لـ”كورونا” في إدلب: الأسواق مزدحمة وصلاة المساجد قائمة!

2020/03/25 | 18:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالحديث عن الفيروس المستجد (كوفيد 19)، وتتسابق الحكومات في إعلان الإجراءات الوقائيّة لمواجهة انتشاره، تعيش مناطق شمال غرب سوريا حياتها الطبيعيّة، منفصلة بذلك عن

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