النجف: تسجيل إصابة بفيروس كورونا لطفل عمره 4 أشهر

2020/03/25 | 18:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/ الغد برس:

أعلن مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 4 اصابات بكورونا في المحافظة، إحداها لطفل يبلغ من العمر 4 اشهر.

وقال الكندي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "نود اعلامكم اننا سجلنا هذا اليوم اربع اصابات بفايروس كورونا احداها لطفل ذو اربعة اشهر واصابتين لشخصين لا ملامسين ولا وافدين، وهو نذير خطر كبير يعني فيما يعنيه ان الفايروس بات موجودا في بيئتنا والحل الامثل للوقاية منه هو البقاء في البيوت".

واضاف "لذا ادعوكم للالتزام بإجراءات وتوجيهات خلية الازمة، وان تكونوا عونا لأخوتكم في الصحة والاجهزه الامنية الذين يدعونكم للبقاء في بيوتكم وينزلون للشوارع ليكونوا خطا اولا في الدفاع عنكم وسيكونون اكثر سعادة لو انكم تعاونتم معهم ونفذتم توصياتهم".

وبين "كما أود اطلاعكم ومن خلال الاحصائيات المسجلة لدينا ان الاصابات تتركز في المناطق المؤشرة لدينا بقلة الالتزام بإجراءات حظر التجوال، ما يدعونا للتأكيد على كبار ووجهاء القوم في هذه المناطق لأخذ دورهم في مثل هذه الظروف الصعبة وكبح من يريد ان يتسبب بكارثة لأبناء منطقته دون علم ولا دراية".

ولفت الى انه "على الجميع ان يتعض بما حدث في دول اخرى استهانت بالحالة وحدث معها مالا يحمد عقباه، ولا أريد ان اخيفكم ولكن واجبي ومسؤوليتي تلزمني ان اضعكم في الحقيقة كما هي".

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