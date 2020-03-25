2020/03/25 | 18:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة في ديالى، اليوم الاربعاء، انه تم تسجيل 6 اصابات مؤكدة بكورونا في المحافظة منذ بدء الازمة.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "الموقف الاجمالي لفايروس كورونا من صحة ديالى منذ اول يوم اصابة ولغاية اليوم الاربعاء، هو تسجيل 6 حالات مؤكدة، و4 حالات شفاء".

وتابعت "اضافة الى حالة وفاة واحدة، وحالة وحالة راقدة في المستشفى المخصص تتلقى العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في ديالى تعلن تسجيل 6 اصابات بكورونا منذ بدء الأزمة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في ديالى تعلن تسجيل 6 اصابات بكورونا منذ بدء الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).