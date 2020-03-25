الصحة العالمية تتحدث عن امكانية اصابة الاطفال بفيروس كورونا

2020/03/25 | 18:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نبهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، الى امكانية اصابة الاطفال بفيروس كورونا، مشيرة الى أنهم معرضون للإصابة بالفيروس المستجد مثل كل الأشخاص.وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد مثل كل الأشخاص، مشيرة الى أنه على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة كوورنا، فهذا هو وقت التضامن العالمي لمواجهة […]

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