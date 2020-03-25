الرئيس اللبناني يدعو اللبنانيين إلى رفع الدعاء لدرء خطر كورونا

2020/03/25 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين الى ان يكون عيد بشارة السيدة العذراء الذي يصادف اليوم، مناسبة للدعاء إلى القدير “على نية ترسيخ وحدتنا الوطنية بعدما ثبت للجميع أن وحدتنا الوطنية هي درعنا الحامي في المحن والصعاب”.واشار عون في رسالة وجهها اليوم الى اللبنانيين لمناسبة عيد البشارة الى ان هذه المبادرة “رسالة جامعة […]

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