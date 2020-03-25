2020/03/25 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة اعلنت وزارة النقل العراقية عن وصول الطائرة الثانية للرحلة الاستثنائية الاضافية القادمة من مطار القاهرة الى مطار بغداد الدولي والتي خصصت لإجلاء المواطنين العراقين المرضى المتواجدة في جمهورية مصر العربية.وأوضح وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الأربعاء إنه “تم نقل المسافرين البالغ عددهم 291 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن عن وصول ثاني رحلة استثنائية قادمة من مصر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن عن وصول ثاني رحلة استثنائية قادمة من مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).