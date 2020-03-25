بالصور..الجيش يدخل السماوة لفرض العزل الصحي على قضاء بأكمله

2020/03/25 | 18:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، صور دخول قطعات من الجيش العراقي الى محافظة المثنى لعزل قضاء بالكامل للحد من انتشار وباء كورونا، بعد تسجيل المحافظة لحالة الاصابة الاولى “المريض صفر” في قضاء الهلال.وقالت المواقع ان “قطعات الجيش تشارك في مهمة تطبيق اجراءات العزل الصحي قضاء الهلال في محافظة المثنى”.

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