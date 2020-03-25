ارتفاع وفيات وإصابات فيروس كورونا في مدن كوردية فيلية

2020/03/25 | 18:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظتا ايلام الفيلية وكرمانشاه، ارتفاعا بحصيلة وفيات واصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية.وقال دكتور محمد كريميان رئيس جامعة العلوم الطبية في ايلام، "خلال 24 ساعة الماضية سجلنا 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليكون مجموع الاصابات 232، بينهم 5 اطباء و5 ممرضات".واضاف أن "16 شخصاً توفوا الى الان".من جانبه قال دكتور ابراهيم شكيبا المتحدث باسم خلية الازمة الخاصة بفيروس كورونا في جامعة العلوم الطبية في كرمانشاه، "سجلنا 192 إصابة بفيروس كورونا من مجموع 973 حالة اشتباه".واضاف، "يرقد حاليا في مستشفيات المحافظة 97 مريضا بالفيروس، بينما سجلنا 20 حالة وفاة".

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