لبنان: 5534 فحصا نتج منها 333 إصابة و4 وفيات

2020/03/25 | 18:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان، التابعة لوزارة الصحة اللبنانية، تقريرها اليومي الذي أشار إلى أنه حتى اليوم أُقيم 5534 فحص تبين منها إصابة 333 شخصا ب​فيروس كورونا​ حتى اللحظة في لبنان منها 4 حالات حرجة.ولفت التقرير إلى أن لبنان سجل 29 حالة جديدة، مؤكداً أن عدد الوفيات استقر […]

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