استطلاعات الرأي العام تشير لتصاعد بشعبية ترامب على الرغم من أزمة كورونا وتداعياتها

2020/03/25 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت استطلاعات الرأي العام الأميركية، ارتفاع شعبية الرئيس دونالد ترمب، على الرغم من أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الأميركي.

وأشارت آخر استطلاعات الرأي إلى حصول الإجراءات المتخذة من قبل ترمب في مواجهة وباء كورونا على رضا المواطنين، بعد أن أكد واحد وستون بالمئة من المستطلعة آراؤهم ان إدارة ترمب اتخذت تدابير قوية وناجحة في مواجهة الازمة، إضافة إلى عمله الميداني الجيد، مقابل واحد وثلاثين بالمئة أفادوا بأن إجراءات الرئيس لم تكن مناسبة.

وفي ذات السياق أوضح إستفتاء أجراه مركز غالوب منتصف الشهر ألجاري، ان أربعة وتسعين بالمئة من الجمهوريين، وستين بالمئة من المستقلين، إضافة إلى سبعة وعشرين بالمئة من الديمقراطيين يعتقدون ان إدارة الرئيس ترمب تعاملت بشكل مناسب مع الازمة، على الرغم من تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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