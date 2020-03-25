كورونا يسجل

2020/03/25 | 18:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن ، سفير الباراغواي في إيطاليا روبرت ميلغريخو ، اليوم الاربعاء ، إصابة مواطنه إدغار باريتو لاعب خط وسط سامبدوريا بفيروس كورونا.وقال السفير في بيان نقلته صحيفة "فوتبول إيطاليا" ، "لقد أثبتت الفحوصات الطبية إصابة باريتو وزوجته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة الاختبارات إيجابية".وأضاف السفير "اللاعب وزوجته يقضيان فترة العزلة وهما بخير".واجتاح فيروس كورونا جميع أنحاء العالم، وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص وإصابة الآخرين، وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررًا من الوباء حيث سجلت ما يقرب من 7 آلاف حالة وفاةيذكرأن سامبدوريا سبق وأعلن إصابة 7 من لاعبيه بفيروس كورونا

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