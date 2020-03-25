2020/03/25 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس|ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا الى 173) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس|ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا الى 173) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).