أيهما الأفضل.. ميسي أم رونالدو؟ الأسطورة بيليه يجيب

2020/03/25 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فتح أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه باب الجدل من جديد بشأن أفضل لاعب في العالم، عبر تصريحات أطلقها من منزله لقناة في يوتيوب.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بيليه قوله: "اليوم كريستيانو رونالدو هو الأفضل في العالم، على الرغم من أنه لا ينبغي نسيان ميسي".

ولطالما أثير النقاش بشأن الأفضلية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب في صفوف يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يلعب في صفوف برشلونة الإسباني.

وقال بيليه لقناة "بيلهادو" على يوتيوب من منزله، إن أداء كريستيانو أكثر استقرارا، أما ميسي فهو ليس هدافا".

واسترجع بيليه أسماء لاعبين من فترات مختلفة كانوا لا يقلون أهمية عن رونالدو وميسي هذه الأيام، مثل زيكو أو رونالدينيو أو رونالدو.

وقال: "في أوروبا كان هناك فرانز بيكنباور ويوهان كرويف".

وعبر عن اعتقاده بأنه أفضل من اللاعبين كريستيانو وميسي، قائلا: "هذا ليس خطئي، لكني أعتقد أنني أفضل، لأن الجميع يقارنون بينهما وبيني".

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