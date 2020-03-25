الأمم المتحدة تطلق “خطة عاجلة” بشأن فيروس كورونا

2020/03/25 | 18:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إطلاق خطة إنسانية عالمية لمكافحة وباء كورونا في الدول الأكثر فقرا بتكلفة 2 مليار دولار، مؤكدا أن الجهود الدولية الفردية لمكافحة الفيروس لن تكون كافية.وقال غوتيريش، وفقا لتغريدات المتحدث باسم الأمين العام على تويتر، اليوم الأربعاء “الأمين العام للأمم المتحدة يعلن عن خطة إنسانية […]

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