شاهد بالصور والفيديو: أخبار سارة من الموصل. الفحوصات تؤكد “سلامة” عائلة الصحفي المصاب بكورونا

2020/03/25 | 18:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثبتت نتائج الفحوصات المختبرية سلامة عائلة الصحفي المصاب بفيروس كورونا في نينوى، فيما تم اخراجهم من الحجر.وقال مصدر لـ”يس عراق” إن “الفحوصات أكدت عدم اصابة ابن وزوجة المصاب الصحفي مهند العنزي بفيروس كورونا”، مشيرًا إلى ان “كانت الحالتين مجرد اشتباه بعد اجراء الفحوصات اللازمة تبين انهم غير حاملين للفيروس وتم اخراجهم […]

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