حجر عائلة من 11 شخصاً بينهم مصابون بكورونا في أبو الخصيب بالبصرة

2020/03/25 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أقدم فريق الاستجابة السريعة في قطاع ابي الخصيب، الأربعاء، على حجر عائلة من 11 شخصا بينهم مصابون بكورونا في القضاء بمحافظة البصرة.

وذكرت دائرة صحة البصرة، في بيان، أن "وسائل الاتصال الاجتماعي تداولت فيديو يشير الى عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق احد الاشخاص المصابين بفايروس كورونا في قضاء ابي الخصيب / منطقة العوجة".

واضافت، أن "فريق الاستجابة السريعة في قطاع ابي الخصيب قام بتاريخ 2020 آذار 25، الساعة العاشرة بالانطلاق لمتابعة حالة الملامسين حيث تمت زيارة محل سكن المريضة المصابة، بمرض فايروس كورونا بمنطقة العوجة قضاء ابي الخصيب، وبحضور فريق من قيادة عمليات البصرة وطوارئ اسعاف العمليات الطبية ونجدة شرطه ابي الخصيب".

واشارت الى اتخاذ الاجراءات التالية:

1- فحص عائلة المشتبه بإصابتها وعددهم 11 شخصا فيما وجد لدى عدد منهم لديهم اعراض مرض فايروس كورونا فتم ارسالهم الى (ردهة العزل لغرض المتابعة).

2- تم ابلاغ الاشخاص المتبقين في الدار بعدم الخروج والاتصال بأحد اقاربهم لإيصال احتياجاتهم الى الدار.

3- تم تعفير المنزل وتعقيمه بالكامل، وتعفير الشارع و المنازل المجاورة كما تم تكليف فريق صحي بزيارتهم بشكل يومي والاطلاع على صحتهم ومتابعتها بشكل عام.

4- تم وضع مفرزة مرابطة من قبل نجدة شرطه ابي الخصيب قرب دار المصابة لمتابعه تطبيق الحجر المنزلي ، فضلا عن اجراء زيارات يومية لهم من قبل الفرق الطبية والصحية.

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