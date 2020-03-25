عدَّاء فرنسي يُقيم سباق ماراثون في شرفة منزله

2020/03/25 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

حاول العدَّاء الفرنسي، التخلص من الإحباط الذي أصابه؛ بسبب إلغاء ماراثون برشلونة، الذي كان من المُ...





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