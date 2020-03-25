حجر عائلة من 11 شخصاً بينهم مصابون بكورونا في أبو الخصيب بالبصرة

2020/03/25 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أقدم فريق الاستجابة السريعة في قطاع ابي الخصيب، اليوم الأربعاء، على حجر عائلة من 11 شخصا بينهم مصابون بكورونا في القضاء بمحافظة البصرة.وذكرت دائرة صحة البصرة، في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “وسائل الاتصال الاجتماعي تداولت فيديو يشير الى عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق احد الاشخاص المصابين بفايروس […]

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