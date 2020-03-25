عبد الكريم خلف : القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية

2020/03/25 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب اللواء عبد الكريم خلف الناطق الرسمي، باسم القائد العام للقوات المسلحة، مغادرة القوات الفرنسية الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية، في أنباء أوردتها نقلاً عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن القوات الفرنسية غادرت اليوم الأراضي العراقيةوأضاف، أن القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية، وإخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الجوي، مشيراً إلى أن “مغادرة القوات تأتي وفقاً لاتفاقات مع الحكومة العراقية.

وأعلنت وزارة الدفاع التشيكية، في وقت سابق سحب قواتها العسكرية العاملة في العراق، نتيجة التهديدات الأمنية وانتشار فيروس كورونا.

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