الزرفي يقدم رؤيته للمرحلة المقبلة في لقاءه اليوم مع عدد من السفراء

2020/03/25 | 18:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} التقى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الأربعاء، في مقره بالعاصمة بغداد، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كل من روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.وتناول اللقاء سلسلة الازمات التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم على خلفية المخاطر الصحية جراء انتشار وباء كورونا، والإقتصادية بسبب إنهيار اسعار النفط في السوق العالمية، ومستقبل العلاقات الدولية جراء التداعيات الخطيرة لهذين التحديين.فضلا على تدارس الوضع السياسي في العراق وما آل اليه في ظل تأخر تشكيل الحكومة.حيث قدم الزرفي للسفراء الخمسة رؤيته حيال تشكيل حكومة وطنية تمثل كافة ألوان الطيف العراقي، تتسم بالكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية بمسؤولية.مشددا على ضرور الإستجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين في مدن وسط وجنوب العراق، وإجراء إنتخابات مبكرة حرة ونزيهة بالتعاون مع الأمم المتحدة، تضمن تمثيل نيابي عادل وشفاف لجميع المكونات من دون إقصاء أو تهميش.والقضاء على المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة بما يحفظ هيبتها ويصون سيادة العراق.وإعادة إعمار المناطق المدمرة وعودة النازحين والمهجرين، الى جانب سعيه لتعزيز علاقات العراق بدول الجوار والمنطقة والعالم.داعيا حكومات الدول الصديقة لمساندة ومؤازرة الحكومة القادمة في تصديها للإزمات القائمة وحل الملفات العالقة.من جانبهم اعرب السفراء عن تفهمهم لما يجري في الساحة العراقية وأستعداد حكوماتهم لدعم العراق في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق السلم المجتمعي وصولا لإجراء إنتخابات مبكرة حرة ونزيهة..

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