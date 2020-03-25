حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/25 | 18:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}سجل مستشفى الزعفرانية وسط بغداد، مساء اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ترتفع حالات الوفيات في كافة أنحاء البلاد إلى 30 حالة في حين ارتفعت أعداد الإصابات إلى 346 لغاية اللحظة،حيث جاءت الحصيلة، عن طريق بيان رسمي لوزارة الصحة أكدت فيه على الالتزام بالتوصيات اللازمة لمنع تفشي الفيروس في العراق.

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