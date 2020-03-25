الزرفي يبحث مع سفراء الدول بمجلس الأمن “التحديات” التي تواجهه بتشكيل الحكومة

2020/03/25 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي “التحديات” التي تواجهه في تأليف الحكومة العراقية الجديدة.وذكر بيان لمكتب الزرفي وتلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء أن “الأخير التقى ظهر اليوم الأربعاء في مقره بالعاصمة بغداد، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كل من […]

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